AC Milan e Socios.com aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero

AC Milan e Socios.com aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero. Una mini serie interattiva che porta i tifosi dentro la quotidianità del Milan, tra allenamenti, emozioni e momenti esclusivi.

Dopo il successo del debutto - con il primo episodio andato live sulla piattaforma Off The Pitch, in cui è stato mostrato il lavoro dei magazzinieri all’interno dello spogliatoio del Milan a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro la Lazio - torna Off The Pitch, la mini serie LIVE ideata da AC Milan insieme a Socios.com che apre ai tifosi le porte del cuore rossonero come mai prima d’ora.

Il secondo episodio, in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 14:30, sarà ambientato a Milanello e vedrà protagonista Alexis Saelemaekers. In un clima natalizio, i fan potranno scoprire da vicino la quotidianità della squadra rossonera tra allenamenti, momenti di relax e i preparativi per la festa del Settore Giovanile.

Off The Pitch si distingue dai classici contenuti social perché offre un’esperienza immersiva e interattiva: durante ogni puntata, i messaggi inviati in chat e le risposte ai quiz diventano parte integrante del racconto, influenzandone lo svolgimento in tempo reale. I primi due episodi sono accessibili gratuitamente a tutti i tifosi, mentre l’interazione tramite chat e quiz è riservata ai possessori di Fan Token $ACM. A partire dal terzo episodio, l’intero contenuto sarà esclusivamente dedicato ai token holder.

Con Off The Pitch, AC Milan e Socios.com propongono un nuovo modo di vivere il calcio: non più solo spettatori, ma protagonisti di un viaggio che svela cosa accade oltre i 90 minuti di gioco.