Champions League: vince 2-0 la Juve di Spalletti dopo un primo tempo horror

Champions League: vince 2-0 la Juve di Spalletti dopo un primo tempo horror MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00News
di Andrea La Manna

Si è conclusa la sesta giornata del super girone di Champions League, giornata che ha visto giocare la Juventus in casa contro la società cipriota del Pafos che, prima della partita, si trovava a pari punti nella classifica generale. Con la vittoria della Juventus per 2-0, grazie ai gol di McKennie e David, la Juve raggiunge il 17esimo posto in classifica a 9 punti, posto che garantirebbe ai bianconeri la qualificazione ai play-off

IL TABELLINO - JUVENTUS-PAFOS 2-0                                                                                                                                                                                      67' Weston Mckennie                                                                                                                                                                                                               72' Jonathan David

LA CLASSIFICA                                                                                                                                                                                                                        1. Arsenal – 18 pt.
2. Bayern – 15 pt.
3. PSG – 13 pt.
4. Manchester City – 13 pt.
5. Atalanta – 13 pt.
6. Inter – 12 pt.
7. Real Madrid – 12 pt.
8. Atl. Madrid – 12 pt.

9. Liverpool – 12 pt.
10. Dortmund – 11 pt.
11. Tottenham – 11 pt.                                                                                                                                                                                                                  12. Newcastle – 10 pt.
13. Chelsea – 10 pt.
14. Sporting – 10 pt.
15. Barcellona – 10 pt.
16. Marsiglia – 9 pt.
17. Juventus – 9 pt.
18. Galatasaray – 9 pt.
19. Monaco – 9 pt.
20. Leverkusen – 9 pt. 
21. PSV – 8 pt.
22. Qarabag – 7 pt.
23. Napoli –  7 pt.                                                                                                                                                                                                                            24. FC Copenhagen – 7 pt.

25. Benfica – 6 pt.
26. Pafos – 6 pt.
27. Royale Union SG – 6 pt.
28. Ath. Bilbao – 5 pt.
29. Olympiakos – 5 pt.
30. Francoforte – 4 pt.
31. Club Brugge – 4 pt.
32. Bodo/Glimt – 3 pt.
33. Slavia Praga – 3 pt.                                                                                                                                                                                                                  34. Ajax – 3 pt.
35. Villarreal – 1 pt. 
36. Kairat Almaty – 1 pt. 