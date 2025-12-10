Champions League: vince 2-0 la Juve di Spalletti dopo un primo tempo horror
Si è conclusa la sesta giornata del super girone di Champions League, giornata che ha visto giocare la Juventus in casa contro la società cipriota del Pafos che, prima della partita, si trovava a pari punti nella classifica generale. Con la vittoria della Juventus per 2-0, grazie ai gol di McKennie e David, la Juve raggiunge il 17esimo posto in classifica a 9 punti, posto che garantirebbe ai bianconeri la qualificazione ai play-off
IL TABELLINO - JUVENTUS-PAFOS 2-0 67' Weston Mckennie 72' Jonathan David
LA CLASSIFICA 1. Arsenal – 18 pt.
2. Bayern – 15 pt.
3. PSG – 13 pt.
4. Manchester City – 13 pt.
5. Atalanta – 13 pt.
6. Inter – 12 pt.
7. Real Madrid – 12 pt.
8. Atl. Madrid – 12 pt.
9. Liverpool – 12 pt.
10. Dortmund – 11 pt.
11. Tottenham – 11 pt. 12. Newcastle – 10 pt.
13. Chelsea – 10 pt.
14. Sporting – 10 pt.
15. Barcellona – 10 pt.
16. Marsiglia – 9 pt.
17. Juventus – 9 pt.
18. Galatasaray – 9 pt.
19. Monaco – 9 pt.
20. Leverkusen – 9 pt.
21. PSV – 8 pt.
22. Qarabag – 7 pt.
23. Napoli – 7 pt. 24. FC Copenhagen – 7 pt.
25. Benfica – 6 pt.
26. Pafos – 6 pt.
27. Royale Union SG – 6 pt.
28. Ath. Bilbao – 5 pt.
29. Olympiakos – 5 pt.
30. Francoforte – 4 pt.
31. Club Brugge – 4 pt.
32. Bodo/Glimt – 3 pt.
33. Slavia Praga – 3 pt. 34. Ajax – 3 pt.
35. Villarreal – 1 pt.
36. Kairat Almaty – 1 pt.
