Champions League: tonfo Napoli a Lisbona. Mourinho batte Conte 2-0

La sesta giornata di Champions League si è appena conclusa e il Napoli di Antonio Conte ha perso contro il Benfica di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Jose Mourinho, per 2-0. I partenopei, con questa sconfitta, scivolano al 23esimo posto, al limite della zona play off che, ricordiamo, verrà giocato dalle squadre qualificatesi dalla nona alla 24esima posizione. I partenopei sono momentaneamente a 7 punti, a pari merito con il Copenaghen 24esimo e solo a +1 da Benfica, Pafos e Union St. Gilloise.

TABELLINO - BENFICA-NAPOLI 2-0 20' Richard Rios 49' Leandro Barreiro

LA CLASSIFICA 1. Arsenal – 18 pt.

2. Bayern – 15 pt.

3. PSG – 13 pt.

4. Manchester City – 13 pt.

5. Atalanta – 13 pt.

6. Inter – 12 pt.

7. Real Madrid – 12 pt.

8. Atl. Madrid – 12 pt.

9. Liverpool – 12 pt.

10. Dortmund – 11 pt.

11. Tottenham – 11 pt. 12. Newcastle – 10 pt.

13. Chelsea – 10 pt.

14. Sporting – 10 pt.

15. Barcellona – 10 pt.

16. Marsiglia – 9 pt.

17. Juventus – 9 pt.

18. Galatasaray – 9 pt.

19. Monaco – 9 pt.

20. Leverkusen – 9 pt.

21. PSV – 8 pt.

22. Qarabag – 7 pt.

23. Napoli – 7 pt. 24. FC Copenhagen – 7 pt.

25. Benfica – 6 pt.

26. Pafos – 6 pt.

27. Royale Union SG – 6 pt.

28. Ath. Bilbao – 5 pt.

29. Olympiakos – 5 pt.

30. Francoforte – 4 pt.

31. Club Brugge – 4 pt.

32. Bodo/Glimt – 3 pt.

33. Slavia Praga – 3 pt. 34. Ajax – 3 pt.

35. Villarreal – 1 pt.

36. Kairat Almaty – 1 pt.