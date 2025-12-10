Scaroni onesto sul bilancio: "Senza Champions, non sarà facile fare il quarto anno di fila in positivo"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Class CNBC nella quale ha parlato di vari temi. Ecco le sue parole:

Sul bilancio del Milan: "Abbiamo raddoppiato i ricavi del Milan, a prescindere dal mercato. Senza Champions, non sarà facile fare il quarto anno di fila in positivo, ma non sono pessimista nemmeno su questo".

Sui debiti del club: "Noi abbiamo un debito molto piccolo, circa 70 milioni. Continuiamo ad investire in giocatori, abbiamo speso 250 milioni negli ultimi due anni di nuovi contratti per nuovi giocatori. Continuiamo a generare cassa di fatto".

Sull'equilibrio tra risultati finanziari e in campo: "Il mondo è cambiato, non c'è più una persona fisica che finanzia senza guardare i conti. Siamo tutti sottomessi al Financial Fair Paly, quindi siamo tutti costretti ad avere bilanci sani e sostenibili. Dobbiamo avere bilanci sostenibili per continuare ad offrire il miglior calcio possibile".