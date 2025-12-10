Carlo Nesti a MilanNews: "Allegri ha anteposto l'equilibrio al talento: i fatti gli stanno dando ragione"

Il giornalista di lungo corso Carlo Nesti ha parlato a MilanNews.it per commentare il periodo del Milan e in particolare questa prima parte di stagione del nuovo corso di Massimiliano Allegri che, a oggi, proietta il Diavolo in vetta alla classifica di Serie A in compagnia del Napoli. Di seguito le parole del collega Carlo Nesti.

Il commento di Carlo Nesti a MilanNews.it: "Più vedo giocare questo Milan, fra i candidati certi per lo scudetto, e più mi convinco che ci sia stata una sfasatura fra l'ottimo Tare, e l'altrettanto ottimo Allegri. Sicuramente il direttore sportivo aveva in mente una squadra più qualitativa, e offensiva, quando ha puntato su Ricci, Jashari, Estupinan e Athekame. Così come chiunque avrebbe pensato a Pulisic e Leao esterni alti. Invece, Allegri ha anteposto l'equilibrio al talento, e i fatti gli stanno dando ragione. A parte Modric e Pulisic, questo è il Milan della onnipresenza di Rabiot, del sacrificio di Saelemaekers e Bartesaghi, e, quando rientrerà, della copertura di Fofana, con tanto di "finti nueve". Meno forma, ma più sostanza. La qualità di Tare, la quantità di Allegri".