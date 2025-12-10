Pedullà: “Secondo tempo Milan all’arrembaggio. Pulisic eccellente”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedulla ha commentato la partita tra Torino e Milan vinta dai rossoneri dopo una rimonta al cardiopalma da 2-0 a 2-3, grazie ai gol di Rabiot e Pulisic. In seguito ha inoltre analizzato la prestazione di alcuni singoli, tra i quali Nkunku. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Nkunku è partito molto male, strada facendo ha migliorato leggermente il profilo. Resta sempre il punto di domanda legato all’assenza di un attaccante centrale che è una cosa è difficile digerire, da capire, per una squadra come il Milan che ha grandi ambizioni ma nello stesso tempo il dibattito può montare perché nel momento in cui tu hai Pulisic e Leao, devi cambiare sistema e devi rinunciare ad un centrocampista per giocare con un attaccante. Io credo che comunque il Milan qualcosa a gennaio debba fare a prescindere da Gimenez. Il secondo tempo vede l’arrembaggio del Milan, due grandi parate di Israel, Milan che prende possesso della metà campo del Torino, che ha questa non facile da capire, ma comprensibili da un certo punto di vista, ha questo difetto di abbassarsi vita natural durante, e se ti abbassi contro il Milan prima o poi il gol lo prendi. La doppia parata di Israel ti fa dimenticare le paturnie per qualche minuto, poi Allegri fa la mossa che serve per scompigliare e per sparigliare soprattutto le carte. Toglie Bartesaghi al 21’ del secondo tempo e piazza Saelemaekers sulla corsia di sinistra, e si aggrappa a ciò che resta come condizione fisica di Pulisic. Il bello di questa storia è che al primo pallone fa gol, mentre Bartesaghi dopo la sostituzione sta ancora lasciando il campo, ed è chiaro che quella è stata una spinta notevole di adrenalina per il Milan che questa volta si è aggrappato a Pulisic come di solito si aggrappa a Leao”