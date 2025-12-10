Gazzetta: "Pulisic da scudetto. Un gol all'ora e il Milan vola: in Europa solo Kane fa meglio"

"Pulisic da scudetto. Un gol all'ora e il Milan vola: in Europa solo Kane fa meglio": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che esalta la prima parte di stagione dell'attaccante americano che ha una media, tra campionato e Coppa Italia, di un gol ogni 61'. La media sale a una rete ogni 64' tenendo contro solo della Serie A: nei Top 5 tornei europei, solo Harry Kane fa meglio del giocatore rossonero (un gol ogni 58') tra coloro che hanno siglato almeno cinque reti.

Questa la classifica:

59' - Harry Kane (17 gol)

64' - Christian Pulisic (7 gol)

80' - Robert Lewandowski (8 gol)

85' - Ansu Fati (5 gol)

85' - Ferran Torres (11 gol)

