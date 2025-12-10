Gazzetta: "Pulisic da scudetto. Un gol all'ora e il Milan vola: in Europa solo Kane fa meglio"
MilanNews.it
"Pulisic da scudetto. Un gol all'ora e il Milan vola: in Europa solo Kane fa meglio": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che esalta la prima parte di stagione dell'attaccante americano che ha una media, tra campionato e Coppa Italia, di un gol ogni 61'. La media sale a una rete ogni 64' tenendo contro solo della Serie A: nei Top 5 tornei europei, solo Harry Kane fa meglio del giocatore rossonero (un gol ogni 58') tra coloro che hanno siglato almeno cinque reti.
Questa la classifica:
59' - Harry Kane (17 gol)
64' - Christian Pulisic (7 gol)
80' - Robert Lewandowski (8 gol)
85' - Ansu Fati (5 gol)
85' - Ferran Torres (11 gol)
Pubblicità
News
La vittoria di Allegri, la vittoria dei tifosi. Ah, Pulisic come mi ha ricordato Marco van Bastendi Carlo Pellegatti
Le più lette
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Le urla nel vuoto, il cellulare, un comando chiaro: l’Allegri-show di Torino. Con un enorme paradosso
Antonio VitielloClonate Pulisic! Il Milan non molla niente! Rabiot straripante. Nkunku deve svegliarsi
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
MN - Savicevic: "Leao si è messo al servizio della squadra: al Milan serve come prima punta e gioca lì"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com