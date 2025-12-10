Dalla paura al sollievo: Leao ok per la Supercoppa

Sono state ore di ansia e preoccupazione quelle che hanno seguito la vittoria in rimonta sul campo del Torino. Al centro dei pensieri in casa rossonera c'era l'infortunio di Rafael Leao, che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante il primo tempo. Per fortuna, gli esami a cui si è sottoposto ieri non hanno evidenziato lesioni muscolari all'adduttore, ma solo un'infiammazione.

Lo riporta stamattina il Corriere della Sera che spiega che il numero 10 del Milan salterà con ogni probabilità la gara interna col Sassuolo di domenica all’ora di pranzo, ma un paio di giorni dopo salirà insieme al resto del gruppo milanista sull’aereo che porterà il Diavolo in Arabia Saudita per difendere la Supercoppa Italiana conquistata lo scorso gennaio. Ricordiamo che il18 dicembre è in programma la semifinale contro il Napoli, mentre il 22 ci sarà l'eventuale finale contro una tra Inter e Bologna.

