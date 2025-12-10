Quando si giocherà Milan-Como? 17, 18, 24 o 25 febbraio. Dipende dall'Inter...
Manca ancora l'ufficialità, ma sono sempre meno le chance che Milan-Como di Serie A si giochi il prossimo 8 febbraio in Australia. Solo un intervento della FIFA potrebbe cambiare le cose, ma ormai tutto lascia pensare che la gara non andrà in scena a Perth, bensì si dovrebbe giocare regolarmente a San Siro qualche giorno dopo.
Quando si giocherà quindi Milan-Como? Le date più probabili sono: martedì 17 o mercoledì 18 febbraio oppure martedì 24 o mercoledì 25 febbraio. La scelta dipenderà dall'Inter che in quelle due settimane potrebbe essere impegnata nei playoff di Champions League e, nel caso, bisognerà vedere quando giocherà in casa. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.
