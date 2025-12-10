Programma Champions League: due italiane alle 21. E c'è un big match stellare
Si riporta di seguito il programma odierno della Champions League:
18:45 Qarabag vs Ajax
18:45 Villarreal vs FC Copenhagen
21:00 Ath. Bilbao vs PSG
21:00 Benfica vs Napoli
21:00 Club Brugge vs Arsenal
21:00 Dortmund vs Bodo/Glimt
21:00 Juventus vs Pafos
21:00 Leverkusen vs Newcastle
21:00 Real Madrid vs Manchester City
CLASSIFICA:
1. Arsenal 15 (+13)
2. Bayern 15 (+11)*
3. Atalanta 13 (+2)*
4 PSG 12 (+11)
5 Inter 12 (+8)
6 Real Madrid 12 (+7)
7 Atletico Madrid 12 (+3)*
8. Liverpool 12 (+3)*
9. Tottenham 11 (+6)*
10. Borussia Dortmund 10 (+6)
11. Chelsea 10 (+5)*
12. Manchester City 10 (+5)
13 Sporting 10 (+4)*
14. Barcellona 10 (+3)*
15. Newcastle 9 (+7)
16. Marsiglia 9 (+3)*
17. Galatasaray 9 (0)*
18. Monaco 9 (-1)*
19. PSV Eindhoven 8 (4)*
20. Leverkusen 8 (-2)
21. Qarabag 7 (-1)
22. Napoli 7 (-3)
23. Juventus 6 (0)
24. Pafos 6 (-3)
25. Union SG 6 (-8)*
26. Olympiacos 5 (-7)*
27. Club Brugge 4 (-5)
28. Athletic Bilbao 4 (-5)
29. Copenhagen 4 (-7)
30. Eintracht 4 (-8)*
31. Benfica 3 (-4)
32. Slavia Praga 3 (-9)*
33. Bodo/Glimt 2 (-4)
34. Villarreal 1 (-8)
35. Kairat 1 (-11)*
36. Ajax 0 (-15).
*Una partita giocata in più
I risultati delle sfide di Champions di ieri:
Inter-Liverpool 0-1 88' rig. Szoboszlai (L)
Atalanta-Chelsea 2-1 26' Joao Pedro (C), 55' Scamacca (A), 83' De Ketelaere (A)
Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1 21' Knauff (E), 50' e 53' Kounde (B)
Tottenham-Slavia Praga 3-0 26' Aut. Zima (T), 50' Kudus (T), 79' Xavi Simons rig. (T)
PSV-Atletico Madrid 2-3 10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM), 52' Hancko (AM), 56' Sorloth (AM), 85' Pepi (P)
Union SG-Marsiglia 2-3 5' e 71' Khalaili (U), 15' Paixao (M), 41' e 58' Greenwood (M),
Monaco-Galatasaray 1-0 68' Balogun (M)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan