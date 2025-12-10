Programma Champions League: due italiane alle 21. E c'è un big match stellare

vedi letture

Si riporta di seguito il programma odierno della Champions League:

18:45 Qarabag vs Ajax

18:45 Villarreal vs FC Copenhagen

21:00 Ath. Bilbao vs PSG

21:00 Benfica vs Napoli

21:00 Club Brugge vs Arsenal

21:00 Dortmund vs Bodo/Glimt

21:00 Juventus vs Pafos

21:00 Leverkusen vs Newcastle

21:00 Real Madrid vs Manchester City



CLASSIFICA:

1. Arsenal 15 (+13)

2. Bayern 15 (+11)*

3. Atalanta 13 (+2)*

4 PSG 12 (+11)

5 Inter 12 (+8)

6 Real Madrid 12 (+7)

7 Atletico Madrid 12 (+3)*

8. Liverpool 12 (+3)*

9. Tottenham 11 (+6)*

10. Borussia Dortmund 10 (+6)

11. Chelsea 10 (+5)*

12. Manchester City 10 (+5)

13 Sporting 10 (+4)*

14. Barcellona 10 (+3)*

15. Newcastle 9 (+7)

16. Marsiglia 9 (+3)*

17. Galatasaray 9 (0)*

18. Monaco 9 (-1)*

19. PSV Eindhoven 8 (4)*

20. Leverkusen 8 (-2)

21. Qarabag 7 (-1)

22. Napoli 7 (-3)

23. Juventus 6 (0)

24. Pafos 6 (-3)

25. Union SG 6 (-8)*

26. Olympiacos 5 (-7)*

27. Club Brugge 4 (-5)

28. Athletic Bilbao 4 (-5)

29. Copenhagen 4 (-7)

30. Eintracht 4 (-8)*

31. Benfica 3 (-4)

32. Slavia Praga 3 (-9)*

33. Bodo/Glimt 2 (-4)

34. Villarreal 1 (-8)

35. Kairat 1 (-11)*

36. Ajax 0 (-15).



*Una partita giocata in più

I risultati delle sfide di Champions di ieri:

Inter-Liverpool 0-1 88' rig. Szoboszlai (L)

Atalanta-Chelsea 2-1 26' Joao Pedro (C), 55' Scamacca (A), 83' De Ketelaere (A)

Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1 21' Knauff (E), 50' e 53' Kounde (B)

Tottenham-Slavia Praga 3-0 26' Aut. Zima (T), 50' Kudus (T), 79' Xavi Simons rig. (T)

PSV-Atletico Madrid 2-3 10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM), 52' Hancko (AM), 56' Sorloth (AM), 85' Pepi (P)

Union SG-Marsiglia 2-3 5' e 71' Khalaili (U), 15' Paixao (M), 41' e 58' Greenwood (M),

Monaco-Galatasaray 1-0 68' Balogun (M)