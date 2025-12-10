Il Milan riparte oggi: primo allenamento a Milanello verso il Sassuolo

Dopo il giorno di riposo concesso all'indomani della rimonta sul Torino, il Milan riprenderà oggi gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo, valida per la 15esima giornata di Serie A.

MEDIA SPETTATORI SERIE A

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), fino a questo momento la Serie A, nel suo complesso, sta mantenendo una media piuttosto alta di spettatori: 30.24 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,41%. Ma chi ha la media spettatori più alta tra le squadre nel massimo campionato italiano? In vetta a questa speciale classifica c'è il Milan con una media di 72.950 spettatori a match, seguito da Inter (72.609), Roma (63.023) e Napoli (51.116). Se si guarda invece il tasso di riempimento, vale a dire la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide di Serie A, al primo posto della classifica troviamo la Juventus con il 98,39%, a seguire ci sono poi Cagliari (96,79%), Milan (96,34%), Inter (95,89%), Atalanta (95,25%) e Genoa (94,22%).

Il Milan è una delle due squadre maggiormente indiziate a subire calci di rigore contro in questa attuale stagione: la squadra allenata da mister Massimiliano Allegri è infatti quella che subisce più rigori nella Serie A 2025/26 (5, contro Napoli, Pisa, Roma, Inter e Torino) come l'Udinese. Alle spalle dei rossoneri e dei friulani in questa speciale classifica ci sono Fiorentina, Lecce e Napoli (4).