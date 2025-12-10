Milan-Como, decade l'ipotesi Australia: la situazione

Sembrava ormai quasi tutto fatto per vedere Milan-Como di Serie A a Perth il prossimo 8 febbraio 2026, e invece si va seriamento verso il no a questa possibilità. L'Asian Football Confederation e Football Australia ha detto sì alla disputa del match a Perth, ma ha posto condizioni molto stringenti come per esempio l'impossibilità di pubblicizzare la gara come di Serie A, ma anche quella di dover utilizzare un arbitro e i suoi collaboratori della Afc e non provenienti dalla Can italiana. Queste due condizioni hanno portato a uno stop del processo che avrebbe portato a giocare il primo match di A fuori dai confini nazionali.

A meno di colpi di scena (solo la FIFA potrebbe sbloccare la situazione), Milan-Como non si giocherà in Australia: la soluzione principale al momento rimane il rinvio, sempre a San Siro, alle prime date disponibili: il 17 o il 24 febbraio. Le altre soluzioni, come disputare il match in un campo neutro o invertire andata e ritorno, al momento sono più complicate.