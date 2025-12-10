Mourinho respinge con forza l'attenuante infortunati nel Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - "Non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. Cambiando il sistema di gioco sono diventati una squadra migliore". Lo ha detto tecnico del Benfica José Mourinho alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champion's, sostenendo che rispetto alle assenze degli azzurri le sue peseranno di più. "Ho delle assenze pesanti, ma non voglio piangere". Il Benfica è reduce da 4 ko in coppa e ha solo 3 punti, dopo la vittoria con l'Ajax. "Con il Chelsea abbiamo giocato un'ottima partita, persa con un autogol, così come in campionato. Abbiamo perso sempre a causa di errori individuali ma nell'organizzazione tattica la squadra è più forte" ha detto lo Special One aggiungendo che il conoscere bene il Napoli può aiutare. "Ma questo non vuol dire che le loro qualità sono inferiori - ha chiarito - È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all'inizio del campionato e mi piace di più come giocano ora rispetto a prima.

Ma è impossibile pensare che le squadre di Conte siano scarse, c'è una compattezza e una consapevolezza tattica di altissimo livello. Lui è molto esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte. Dal punto di vista della preparazione è uno dei più bravi". Mourinho non ha poi fatto riferimenti alla formazione che manderà in campo. "Non vi dirò chi gioca e chi no, so che dei 23 a disposizione in tanti debuttano con me, altri vengono dalle giovanili. Tutto quello che succederà in partita e l'influenza del mercato occupa zero del mio pensiero. Parto dal principio che non esiste il mercato, domani conterà solo il risultato. Dobbiamo vincere questa partita contro un avversario fortissimo, sarà una partita difficilissima per noi. Faremo di tutto per trovare il risultato e finché la matematica mi dà speranza io punto alla qualificazione". (ANSA).