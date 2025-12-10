Repubblica: "Milan-Como a Perth verso il no: troppi paletti per la Lega Serie A"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan-Como a Perth verso il no: troppi paletti per la Lega Serie A". La gara tra rossoneri e lariani, salvo clamorosi colpi di scena, non si giocherà in Australia il prossimo 8 febbraio. Il motivo? Alcuni paletti imposti dalla Afc, la confederazione asiatica, che sono stati ritenuti inaccettabili dalla Lega Calcio Serie A. Due su tutti: far dirigere la partita a arbitri australiani e non poter usare la denominazione della competizione (in pratica la partita sarebbe stata presentata come fosse un'amichevole). C’è chi ipotizza che queste condizioni siano state suggerite all’Afc da UEFA e FIFA, contrarie alle partite dei campionati all’estero.

Il presidente della Lega Calcio Serie A, Enzo Simonelli, invierà una lettera al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, per chiedergli di prendere una posizione ufficiale sulla questione. Entro la fine della settimana prossima in via Rosellini vogliono definire la situazione. L’alternativa, che sta diventando sempre più concreta, è che Milan-Como si giochi a San Siro tra il 17 e il 24 febbraio.

