Udinese-Milan 0-3, le pagelle: Pulisic sontuoso, Modric è nobiltà pura

Udinese-Milan 0-3, terza vittoria consecutiva del Milan con zero gol al passivo e una sensazione che il lavoro settimanale stia dando una grande identità di gioco e di squadra ai rossoneri. Strepitoso Christian Pulisic, che si erige a MVP della gara, ma subito dopo di lui c’è Luka Modric (insieme a Adrien Rabiot), che hanno comandato la partita.

Di seguito le pagelle di Udinese-Milan 0-3

Terracciano 6: porta inviolata e lavoro al minimo.

Tomori 7: partita importante per Fikayo, che prende in consegna Atta e lo fa letteralmente sparire dal campo. Zemura prova a pungerlo, lui ha l’antidopo per fermarlo.

Gabbia 7: sembra quasi anacronistico, però la sua crescita è costante e continua. È il primo che riceve palla nella fase di costruzione dal basso ed è quello che ha il dialogo maggiore con Modric. Non sbaglia un posizionamento, Davis e Iker Bravo sbattono a turno su di lui.

Pavlovic 7: è un crescendo dentro la partita. Di certo non ha piedi raffinati come dimostrano alcune sue giocate. Però è concentrato, presente, non perde un duello e si sgancia anche con intelligenza. (dal 68’ De Winter 6: entra a risultato acquisito, mette ulteriori minuti nelle gambe in vista anche di una potenziale maglia da titolare martedì).

Saelemaekers 7: che giocatore. Anche a Udine fa vedere la sua personalità crescente. Si muove tra le linee nel primo tempo, specie quando si allarga Fofana, per cercare di aprire la barricata dell’Udinese. Quando il Milan azzanna la partita, lui è tra quelli che affonda il colpo con giocate sempre precise e puntuali.

Fofana 7: trova il primo gol in campionato, chiudendo la conclusione alla destra di Sava ed è il coronamento di una partita attenta. Non fa solo la mezzala di copertura di Modric, ma si allarga a comporre una linea a quattro che permette a Saelemaekers si andare a giocare tra le linee. (dal 68’ Ricci 6.5: buon impatto nella gestione del risultato).

Modric 7.5: Runjaic gli costruisce la gabbia, mettendo le due punte a schermare la palla verticale di Gabbia su di lui. Don Luka, però, ne ha viste di peggiori e decentrandosi, si apre lo spazio di ricezione e inizia a costruire calcio. Illumina le azioni offensive, non sbaglia un passaggio, ringhia nei recuperi palla e dà sempre la sensazione di poter trovare spazi che gli umani non sanno nemmeno che esistano. Esce con la standing ovation. (dall’80’ Athekame sv)

Rabiot 7.5: a livello statistico e di fantacalcio fa un +1 per l’assist a Pulisic per il gol dello 0-3, ma è tutto il resto della sua prestazione che è di grande sostanza. Si combina bene con Estupinan, cerca di entrare nei buchi che i movimenti di Pulisic e Gimenez creano sulla sua linea di corsa. Fa valere presenza e qualità e scalpella la diga friulana.

Estupinan 7: partita completa, che conferma la sua costante crescita. Illuminante la palla con la quale mette in porta Gimenez. Costante la spinta sulla fascia sinistra così come sono pressoché tutte giuste le scelte che fa. Nel finale di partita, su azione d’angolo, per poco non trova il gol con un mancino al volo.

Pulisic 8: partita sontuosa, totale, da parte di Christian che manda letteralmente in tilt il sistema operativo dell’Udinese. Nemmeno l’attacco hacker agli aeroporti di mezza Europa gli può star dietro. Sblocca la partita con un gol di rapina, propizia quello di Fofana e poi chiude la partita con un destro velenoso sul primo palo. Si dimostra campione e uomo vero quando, dopo la sostituzione, va a consolare Santiago Gimenez, scusandosi per l’imprecisione nell’assist dell’ultima azione insieme. (dal 63’ Loftus-Cheek 6.5: entra a partita già acquisita. Strappa un paio di volte e cerca di mettere in porta Nkunku).

Gimenez 5.5: il Bebote dalle polveri bagnate. Nel primo tempo ha un’occasione colossale, ma spara addosso a Sava quello che poteva essere il pallone del riscatto. Si sbatte tanto per la squadra, viene spesso incontro ai compagni che poi lo cercano per metterlo nelle condizioni di segnare. Deve rimanere forte di testa. (dal 63’ Nkunku 6: non ci sono grandi occasioni per farsi vedere).

All. Landucci 7.5: partita preparata benissimo in settimana. Allegri, dalla tribuna, gli fa recapitare le indicazioni che ritiene opportune, ma anche lui dal campo gestisce bene ogni situazione. Martedì, in Coppa Italia, toccherà di nuovo a lui.