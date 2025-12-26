Sabatini sul mercato: “Fullkrug è funzionale. Thiago Silva? Difficile perdere un’occasione del genere”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato del primo acquisto rossonero nel mercato di gennaio, Niclas Fullkrug, e della necessità di portare in squadra anche un difensore centrale che possa completare il reparto difensivo. Queste le sue parola:

“Fullkrug va benissimo se sta bene perchè ha le caratteristiche adatte a sostenere l’attacco del Milan con la profondità del centravanti e la presenza fisica proprio del tipico centravanti. Il Milan però non può fermarsi a solo una punta e deve anche concentrarsi su un difensore anche perchè il responso arrivato dalla Supercoppa italiana arrivato da De Winter è stato abbastanza deludente, quindi il Milan giocando con la difesa a tre ha bisogno in rosa almeno un quinto difensore. Qui c’è il grande rimpianto che si chiama Thiago Silva che alla fine è andato al Porto. Farsi sfuggire Thiago Silva che voleva tornare bisogna impegnarsi. Siccome il Milan si è vantato anche per primo, tra le società italiane, di affidarsi ad algoritmi e a scelte più scientifiche, propongo la ricerca la ricerca con algoritmi, con football intelligence ovvero un enorme database che può offrire profili interessanti per il Milan in difesa".