Fullkrug è una scommessa, ma se si avvicinasse ai numeri in Bundes...

vedi letture

Il Milan ha accolto Niclas Fullkrug, formalizzato con un prestito fino a giugno 2026 e un’opzione di riscatto: l'arrivo del tedesco è sicuramente uno dei colpi più discussi della sessione invernale. Ma cosa potrebbe dare al Diavolo di Massimiliano Allegri?

Bei tempi, quelli in Germania. La sua carriera in Bundesliga è stata solida: 157 presenze e 56 gol nel massimo campionato tedesco, con 18 assist nelle stesse stagioni.Con la nazionale tedesca ha invece segnato 13 gol in 21 apparizioni, una media di un gol ogni circa 64 minuti, che sottolineano la sua efficacia sotto porta.

Il trasferimento in Premier League con l’esperienza al West Ham non è stata però semplice: dal suo arrivo nel 2024 ha vissuto una stagione segnata da problemi fisici e difficoltà di adattamento, con soli 3 gol in 29 presenze totali e varie assenze forzate per infortunio. Per il Milan è una scommessa, questo è certo.

Ma come potrebbe utilizzarlo Allegri? Nel sistema di Max, spesso basato su cross e palle lunghe per sfruttare la struttura fisica dei centravanti, questa qualità può risultare preziosa soprattutto in situazioni di gioco diretto o nei match in cui il Milan deve sfondare difese chiuse. Il Milan finora ha sofferto l’assenza di un vero punto di riferimento offensivo fisso dopo l’infortunio di Santiago Giménez. Füllkrug può offrire un’alternativa inedita rispetto a punte più dinamiche o tecniche: la sua capacità di proteggere palla e tenere su l’azione potrebbe aiutare la squadra a guadagnare campo e tempo per i centrocampisti più creativi.

Le stagioni in Bundesliga con numeri importanti dimostrano come Füllkrug sappia essere decisivo se ben servito. Anche se la forma recente è lontana da quei livelli, un rilancio al Milan potrebbe far ritrovare fiducia e incisività. La sua esperienza inglese è stata deludente, con solo tre gol e problemi di adattamento al ritmo della Premier League.

L’arrivo di Niclas Füllkrug resta una scommessa per il Milan. Le sue qualità fisiche, la capacità di finalizzare in area e l’esperienza internazionale possono dare al Milan uno strumento in più, molto dipenderà da come Allegri saprà integrarlo nella rotazione offensiva e come il giocatore risponderà alla sfida di ritrovare continuità fisica e mentale.