Moretto: "Milan, nel 2026 possibili novità societarie. Iniziano ad esserci movimenti importanti"
Stando a quanto riferisce il giornalista Matteo Moretto, intervenuto nel solito video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nel 2026 potrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda l'assetto societario del club. Queste le sue dichiarazioni:
“Per il Milan dal punto di vista societario in questo 2026 ci aspettiamo sicuramente delle possibili novità perché iniziano ad esserci movimenti relativamente importanti sulla situazione economico-finanziaria del club. Da capire se ci possa essere una cessione di una quota o se ci possa essere un finanziamento per ripianare il debito (di RedBird, non del Club, ndr) con Elliott. Oppure eventualmente ci possa essere una cessione del club. Però per adesso lo scenario non è ancora chiaro. Quello che vi posso dire è che ci sono dei movimenti in questo senso. Sicuramente in questo 2026 il Milan potrebbe cambiare volto dal punto di vista strutturale-societario relativamente a questi discorsi. Vi consiglio di seguire la vicenda”.
