Presenza fissa e agonismo: gli ultimi numeri di Arizala al Deportivo Medellin

Juan David Arizala è sempre in orbita Milan, con Igli Tare che lo ha virtualmente bloccato. Il mancino, classe 2005 del Deportivo Independiente Medellín, è già nel giro della nazionale colombiana Under 20.

Lo scorso giugno è stato protagonista con il suo club nella Fase Finale della Liga Dimayor: il suo goal al 93' contro il Deportes Tolima ha consentito infatti ai suoi di vincere la partita e qualificarsi per la finale, poi persa contro l'Independiente Santa Fe. Nell'ultima Copa di Colombia ha giocato 5 partite: carattere duro e tanto agonismo, e le 3 ammonizioni rimediate in coppa ne sono la piena dimostrazione.