Milan, le statistiche offensive dei rossoneri in questa Serie A

Oggi alle 16:52
di Enrico Ferrazzi

Il Milan ha giocato finora 15 partite di campionato e i suoi numeri sono i seguenti: 

PARTITE GIOCATE: 15
PARTITE VINTE: 9
PARTITE PAREGGIATE: 5
PARTITE PERSE: 1

TIRI TOTALI: 322
TIRI RESPINTI: 48
TIRI FUORI: 75
TIRI IN PORTA: 199

I numeri offensivi:

GOL SEGNATI: 24
OCCASIONI DA GOL: 146
ASSIST: 18
GOL DENTRO L'AREA DI RIGORE: 18
GOL FUORI DALL'AREA: 6
CROSS TOTALI: 27
CROSS UTILI: 45
RIGORI A FAVORE: 3
RIGORI REALIZZATI: 2
DISTANZA PERCORSA: 1705 km
MEDIA PER PARTITA: 114 km
POSSESSO PALLA: 51%
PRECISIONE PASSAGGI: 88%