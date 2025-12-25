Come ha segnato il Milan in questa Serie A? 18 gol su 24 dentro l'area di rigore

Come ha segnato il Milan in questa Serie A? 18 gol su 24 dentro l'area di rigoreMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:48News
di Enrico Ferrazzi

Il Milan ha giocato finora 15 partite di campionato e i suoi numeri sono i seguenti: 

PARTITE GIOCATE: 15
PARTITE VINTE: 9
PARTITE PAREGGIATE: 5
PARTITE PERSE: 1

TIRI TOTALI: 322
TIRI RESPINTI: 48
TIRI FUORI: 75
TIRI IN PORTA: 199

I numeri offensivi:

GOL SEGNATI: 24
OCCASIONI DA GOL: 146
ASSIST: 18
GOL DENTRO L'AREA DI RIGORE: 18
GOL FUORI DALL'AREA: 6
CROSS TOTALI: 27
CROSS UTILI: 45
RIGORI A FAVORE: 3
RIGORI REALIZZATI: 2
DISTANZA PERCORSA: 1705 km
MEDIA PER PARTITA: 114 km
POSSESSO PALLA: 51%
PRECISIONE PASSAGGI: 88%