MN - Cuomo: "De Winter preso a 20 milioni al posto di uno venduto a 40, 20 milioni anche per Odogu e Athekame. A Conte fu fatta la squadra per vincere subito"

Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Si riporta di seguito uno degli estratti delle sue dichiarazioni:

L'errore di valutazione è stato fatto anche in difesa e, ora, anche lì si sta provando a mettere una pezza...

"De Winter è un mistero anche per il fatto che tu ne hai venduto uno da 40 milioni e ne hai preso uno da 20 milioni senza neanche trattare troppo. Poi, sono inspiegabili i milioni spesi per Odogu e per Athekame. Non erano gli acquisti da fare questa estate. Non è stata data l'impressione dell'ora o mai più. Il Napoli, a Conte, ha fatto il mercato per Conte per vincere subito... Anche Allegri vuole vincere subito, ma a Conte è stato messo a disposizione ciò che voleva lui (Lukaku, McTominay, etc), perché altrimenti ti va allo scontro. Allegri è molto meno prorompente, non ha ancora alzato la voce per ciò che gli hanno messo a disposizione".

CALCIOMERCATO MILAN, LE ULTIME DAL DIRETTORE VITIELLO

"Niclas Fullkrug: speravamo tutti - ha confermato il direttore di MilanNews.it Antonio Vitiello - in qualcosa di meglio, ma da quello che filtra dalla sede rossonera, non ci sono soldi da investire a gennaio. Purtroppo la situazione è questa. Peccato che molte risorse sono state spese male in estate, perché fino ad oggi gli unici acquisti che hanno convinto sono stati Rabiot e Modric. Dunque Fullkrug in prestito con diritto fino a giugno, una pezza per cercare di fare a Max Allegri qualche risorsa in più in un reparto che ha tante problematiche, da Nkunku a Gimenez, passando per i continui stop fisici di Leao e Pulisic (che insieme incredibilmente hanno giocato pochissimo). Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche potrebbe essere la figura giusta, perché si tratta del classico attaccante d’area di rigore. Invece se la vediamo sotto l’aspetto clinico, il giocatore è stato spesso infortunato e prenderlo rappresenta un grosso rischio. Ora il Milan vuole prendere un difensore duttile, capace di giocare sia a destra che centrale. E dunque si stanno valutando diversi profili in prestito. Anche qui nessun investimento importante. L’unica variazione potrebbe esserci se dovesse partire qualcuno a titolo definitivo. Per questo il Diavolo sperava di vendere Gimenez a gennaio, ma l’operazione del messicano ha guastato i piani del club. Max Allegri fino ad oggi ha svolto un lavoro enorme. In campionato si trova solamente ad un punto dal primo posto, e avrebbe meritato un aiuto più convincente sul mercato. Bisognerà utilizzare al massimo tutte le risorse della rosa, provare ad andare oltre i propri limiti per sognare di arrivare fino alla fine in competizione con Inter e Napoli. In caso contrario sarà un’altra stagione di rimpianti, con l’ennesima conferma che i risultati economici/finanziari precedono sempre quelli sportivi".