Milan, proposta per Hugo Souza respinta da club e giocatore. Nessuna novità su Maignan

vedi letture

Il Milan spera sempre di risolvere positivamente la situazione che riguarda il contratto in scadenza di Maignan, ma continua a guardarsi intorno per non arrivare impreparato nel caso in cui il portiere andasse via a parametro zero a giugno. Ne parla Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

“Anche Hugo Souza, portiere del Corinthians, 26 anni, è nella lista del Milan. Le novità che rimbalzano dal Brasile e che confermiamo è che il Milan ha fatto una proposta scritta al Corinthians, respinta da ambo le parti. Il Corinthians ritiene che in questo momento il valore di Hugo Souza sia superiore alla proposta fatta dal club rossonero, ma soprattutto Hugo Souza vuole restare al Corinthians fino al Mondiale e poi dopo, eventualmente, concentrarsi su una nuova avventura. Contratto in scadenza nel 2028, è sicuramente uno dei portieri seguiti dal Milan perché la situazione di Maignan non è ancora chiara. Vi abbiamo detto più volte è che l’orientamento è che Maignan lasci il Milan a fine stagione, e a oggi non abbiamo segnali differenti da quanto già pubblicato. Non sono stati ancora fatti passi concreti, né dall’una e né dall’altra parte. Ad oggi non ci sono novità e restiamo fermi sull’orientamento raccontato”.