Milan Futuro, chiuso il girone d'andata. La classifica e le parole di Oddo (che non la guarda)

Si riporta di seguito la classifica della Serie D, in cui è inserito anche Milan Futuro, al termine del girone d'andata:

Folgore Caratese 35

Chievo Verona 32

Brusaporto 31

Casatese Merate 30

Villa Valle 29

Milan Futuro 28

Castellanzese 24

Leon 24

CiseranoBergamo 24

Caldiero Terme 23

Oltrepò FBC 22

Breno 21

Scanzorosciate 18

Real Calepina 15

Varesina 13

Vogherese 13

Pavia 12

Sondrio 11

Al termine della gara il tecnico milanista Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni del canale tematico del club per offrire il suo punto di vista sui 90 minuti giocati a Voghera: "Sotto un certo punto di vista i ragazzi hanno capito che tipo di partita dovevano fare, perchè su questo campo non è calcio: è difficile e non mette in risalto le nostre principali caratteristiche che sono quelle di giocare a calcio. Abbiamo incontrato una squadra che questo non lo fa e c'era il problema del campo che non permettava di giocare a calcio. Ci siamo adattati a una partita molto molto sporca ma in parte siamo riusciti a farla. Diciamo che mentalmente l'abbiamo affrontata bene. Come al solito abbiamo regalato un paio di gol ma l'importante è che ci sia stata una reazione positiva"

Sesti a fine girone d'andata: un commento?

"Io sinceramente non so neanche come stiamo in classifica, non la vedo mai. Ve lo posso garantire. Non mi interessa, mi interessa la quotidianità: vedere che i ragazzi migliorino tecnicamente, tatticamente, di testa. Questa è la cosa più importante. Questo miglioramento c'è ed è continuo: c'è ancora da migliorare tantissimo ma questa è una squadra destinata a crescere e migliorarsi. Lo faremo fino alla fine"