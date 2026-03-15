Serie D, le formazioni ufficiali di Oltrepò-Milan Futuro
MilanNews.it
Queste le formazioni ufficiali di Oltrepò-Milan Futuro, gara valida per la decima giornata di ritorno del girone B di Serie D.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
OLTREPÒ: Leoni, Gandolfi, Momodu, Bernini, Caremoli, Lucino, Villoni, Mavrommatis, Raso, Hrom, Franceschinis. A disp.: Fossati, Rettore, Cabella, Lo Monaco, Voceri, Hassan, Crivelli, Infantino, Giannosso. All. Granoche.
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Dalpiaz, Vladimirov, Pagliei, Karaca; Sala, Eletu, Sardo; Ossola, Magrassi, Traore. A disp.: Longoni, Tartaglia, Vechiu, Mazzeo, Geroli, Branca, Hodzic, Asanji, Pandolfi. All. Oddo.
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