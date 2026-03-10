Milan, il classe 2007 Perera prolunga il contratto col club rossonero
AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Nirash Perera.
Il difensore classe 2007 e da nove stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
