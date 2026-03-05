Milan Futuro, in campo domenica per la sfida all’Oltrepò: la classifica
Dopo il buon pareggio casalingo per 1-1 contro la prima della classe, la Folgore Caratese, i ragazzi di Mister Oddo scenderanno in campo questa domenica alle ore 14:30 allo stadio Comunale San Contardo di Broni, per la sfida all'Oltrepò, squadra che milita all'ottavo posto a -5 punti dai rossoneri. Questa la classifica del girone b di Serie D.
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA
Folgore Caratese 53
Casatese Merate 43
Villa Valle 43
Chievo Verona 43
Milan Futuro 42
Brusaporto 42
Leon 39
Oltrepò (-3) 37
Virtus Ciserano Bergamo 36
Scanzorosciate 36
Castellanzese 35
Caldiero Terme 35
Real Calepina 33
Breno 29
Varesina 24
Pavia 24
Nuova Sondrio 19
Vogherese (-6) 8
MILAN FUTURO
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
