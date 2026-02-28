Serie D, domani in campo il Milan Futuro: la classifica aggiornata

Dopo la bella vittoria di Caldiero il Milan Futuro di Massimo Oddo ospita al Chinetti il match clou della 26ª giornata del Girone B di Serie D: Milan Futuro-Folgore Caratese. Terza contro prima, 41 punti contro 52. Una gara d'alta classifica che misura ambizioni e crescita del gruppo rossonero, già vincente 3-2 nell'andata di Carate Brianza.

La 26ª giornata del Girone B di Serie D si giocherà interamente domenica 28 febbraio alle 14.30. Oltre a Milan Futuro-Folgore Caratese si giocheranno: Caldiero Terme-Oltrepò, Casatese Merate-Brusaporto, Castellanzese-Vogherese, ChievoVerona-Nuova Sondrio, Leon-Villa Valle, Pavia-Varesina, Scanzorosciate-Breno, Virtus CiseranoBergamo-Real Calepina.

La classifica: Folgore Caratese 52; Casatese Merate 42; Milan Futuro e Brusaporto 41; Villa Valle e ChievoVerona 40; Leon 39; Virtus CiseranoBergamo 36; Caldiero Terme 35; Oltrepò (-3) 34; Scanzorosciate 33; Castellanzese 32; Real Calepina 30; Breno 29; Varesina e Pavia 23; Nuova Sondrio 19; Vogherese (-6) 8.