Milan Futuro, il veterano Magrassi: "Vedere i ragazzi che crescono è sempre soddisfacente"

Domenica il Milan Futuro è tornato alla vittoria in trasferta e lo ha fatto in grande stile, vincendo 0-3 sul campo del Caldiero Terme grazie alle reti di Magrassi, Chaka Traorè e Sala. In particolare, l'attaccante milanista Andrea Magrassi ha commentato così la partita ai canali ufficiali del club rossonero.

Sulla partita: "Essendo uno dei vecchi della situazione, il mio obiettivo è forse quasi più importante durante la settimana che durante la partita e quando poi abbiamo queste partite sporche, perchè in questi campi qui capita spesso che venga il lato più duro del calcio. Quindi vedere i ragazzi che crescono di partita in partita, con maturità rispetto alle situazioni che possono accadere, è sempre soddisfacente"

Sui giovani: "Si parla sempre di questa generazione che non è più quella di una volta, rispetto magari al modo di stare nello spogliatoio o dell'approcciarsi alla vita. In realtà, per quello che vedo qui al Milan, i ragazzi sono molto maturi: sicuramente hanno un approccio diverso rispetto a 20 anni fa ma il fatto che siano predisposti ad ascoltare è già una grande cosa. Non ci sono i classici ragazzini viziati che pensano di saperla più di te e questa è la cosa più importante. La cosa più soddisfacente è dire le cose in settimane e vedere che ti ascoltano domenica e nella settimana stessa"

IL TABELLINO

CALDIERO TERME-MILAN FUTURO 0-3

CALDIERO TERME (3-5-2): Zouaghi; Ruggeri, Petdji, Gentile (10'st Viviani); Zappa, Liberati (19'st Zerbato), Zazzi, Locati (10'st Parisi), Zanetti (19'st Furini); Goglino, Orfeini (32'st Mauri). A disp.: Malusà; Baldani, Gecchele; Giannini. All.: Soave.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukić (43'st Pagliei), Karaca (43'st Tartaglia); Sala (30'st Geroli), Eletu (30'st Branca), Sardo; Ossola, Magrassi, Traoré (20'st Lontani). A disp.: Longoni; Colombo; Domniței, Menon. All.: Oddo.

Arbitro: Artini di Firenze.

Gol: 8' Magrassi (M), 19' rig. Traoré (M), 30' Sala (M).

Ammoniti: 12'st Sardo (M), 22'st Ossola (M), 23'st Viviani (C), 35'st Petdji (C), 49'st Furini (C).