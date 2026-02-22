Serie D, netta vittoria del Milan Futuro contro il Caldiero Terme: 3-0 per i rossoneri

Bella vittoria in trasferta del Milan Futuro che oggi pomeriggio ha espugnato il campo del Caldiero Terme con un netto 3-0. Tutte le reti rossoneri sono arrivate nel primo tempo: rossoneri in vantaggio all'8' con Magrassi, il raddoppio è arrivato al 19' con Chaka Traoré su rigore conquistato dallo stesso attaccante milanista, mentre la terza rete è stata segnata da Sala al 30'. Con questo successo, la squadra di Massimo Oddo sale a quota 41 punti in classifica.