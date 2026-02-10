Milan Futuro sconfitto in casa, ma sabato si tornerà in campo sempre a Solbiate
Di seguito la classifica del Girone B di Serie D aggiornata in seguito ai risultati del weekend, che hanno visto il Milan Futuro cadere in casa contro il Ciserano Bergamo:
Folore Caratese 48 punti
Chievo 40
Casatese Merate 38
Brusaporto 38
Villa Valle 37
Caldiero Terme 35
Milan Futuro 35
Ciserano Bergamo 34
Leon 33
Oltrepò 32
Reael Calepina 30
Castellanzese 29
Scanzoroscaite 29
Breno 28
Varesina 21
Sondrio 19
Pavia 17
Vogherese 13
SERIE D GIRONE B, IL PROGRAMMA DELLA 24^ GIORNATA
Castellanzese-Villa Valle
Vogherese-Varesina
Castese Merate-Real Calepina
Ciserano Bergamo-Oltrepò
Leon-Sondrio
Chievo-Folgore Caratese
Scanzorosciate-Caldiero
Pavia-Brusaporto
Milan Futuro-Breno
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
