Serie D, Girone B: Milan Futuro-Virtus Cesarano 0-1, il tabellino del match
Il tabellino di Milan Futuro-Virtus Ciserano, sfida valida per la 23esima giornata del campionato di Serie D, girone B:
MILAN FUTURO-VIRTUS CISERANO 0-1
MARCATORI: 62' Viscardi (VIR)
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-VIRTUS CISERANO
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti (70' Dalpiaz), Zukic, Vladimirov, Borsani (70' Karaca); Sala, Eletu, Sardo (70' Geroli); Ossola, Asanji (70' Magrassi), Traore. A disposizione: Longoni, Pagliei, Branca, Zaramella, Pandolfi. Allenatore: Massimo Oddo
VIRTUS CISERANO: Cavalieri, De Felice, Caccia, Manzi, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Costa, Lozza (75' Ferrario), Marin (87' Bottani) , Viscardi (80' Benti). A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Braiotta, Rbouhi, Ventura, Ferrario. Allenatore: Nicola Valenti
AMMONIZIONI: 49' Borsani (MIL), 63' Marin (VIR), 9' + 1' Manzi (VIR)
ESPULSIONI:
MINUTI ADDIZIONALI: 4' ST
