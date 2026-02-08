Serie D, Girone B: Milan Futuro-Virtus Cesarano 0-1, il tabellino del match

Il tabellino di Milan Futuro-Virtus Ciserano, sfida valida per la 23esima giornata del campionato di Serie D, girone B:

MILAN FUTURO-VIRTUS CISERANO 0-1

MARCATORI: 62' Viscardi (VIR)

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-VIRTUS CISERANO

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti (70' Dalpiaz), Zukic, Vladimirov, Borsani (70' Karaca); Sala, Eletu, Sardo (70' Geroli); Ossola, Asanji (70' Magrassi), Traore. A disposizione: Longoni, Pagliei, Branca, Zaramella, Pandolfi. Allenatore: Massimo Oddo 

VIRTUS CISERANO: Cavalieri,  De Felice, Caccia, Manzi, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Costa, Lozza (75' Ferrario), Marin (87' Bottani) , Viscardi (80' Benti). A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Braiotta, Rbouhi, Ventura, Ferrario. Allenatore: Nicola Valenti 

AMMONIZIONI: 49' Borsani (MIL), 63' Marin (VIR), 9' + 1' Manzi (VIR)

ESPULSIONI:

MINUTI ADDIZIONALI: 4' ST