Esordio con Milan Futuro per il giovane Magnus Dalpiaz

Esordio con Milan Futuro per il giovane Magnus DalpiazMilanNews.it
Oggi alle 16:00MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

Al minuto 70 di Milan Futuro-Virtus Cisarano ha fatto il suo esordio con la formazione di Massimo Oddo il giovane Magnus Dalpiaz, classe 2006 arrivato nello scorso calciomercato invernale dal Bayern Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-VIRTUS CISARANO

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Borsani; Sala, Eletu, Sardo; Ossola, Asanji, Traore. A disposizione: Longoni, karaca, Pagliei, Dalpiaz, Geroli, Branca, Zaramella, Magrassi, Pandolfi. Allenatore: Massimo Oddo 

VIRTUS CISERANO: Cavalieri,  De Felice, Caccia, Manzi, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Costa, Lozza, Marin, Viscardi. A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Bottani, Braiotta, Rbouhi, Ventura, Benti, Ferrario. Allenatore: Nicola Valenti 

Arbitro: Alessandro Dallagà