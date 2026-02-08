Esordio con Milan Futuro per il giovane Magnus Dalpiaz
Al minuto 70 di Milan Futuro-Virtus Cisarano ha fatto il suo esordio con la formazione di Massimo Oddo il giovane Magnus Dalpiaz, classe 2006 arrivato nello scorso calciomercato invernale dal Bayern Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-VIRTUS CISARANO
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Borsani; Sala, Eletu, Sardo; Ossola, Asanji, Traore. A disposizione: Longoni, karaca, Pagliei, Dalpiaz, Geroli, Branca, Zaramella, Magrassi, Pandolfi. Allenatore: Massimo Oddo
VIRTUS CISERANO: Cavalieri, De Felice, Caccia, Manzi, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Costa, Lozza, Marin, Viscardi. A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Bottani, Braiotta, Rbouhi, Ventura, Benti, Ferrario. Allenatore: Nicola Valenti
Arbitro: Alessandro Dallagà
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan