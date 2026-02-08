Oggi Milan Futuro di nuovo in campo: info sul match e classifica aggiornata
Oggi il Milan Futuro torna in campo al Felice Chinetti per sfidare la Virtus Ciserano Bergamo. Fischio d’inizio alle ore 14:30, con la gara che potrà essere seguita sui canali ufficiali del club rossonero.
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 45
ChievoVerona 40
Brusaporto 37
Villa Valle 36
Casatese Merate 35
Milan Futuro 35
Caldiero Terme 32
Oltrpò 32
Virtus Ciserano Bergamo 31
Leon 30
Real Calepina 30
Scanzorosciate 28
Breno 28
Castellanzese 26
Varesina 20
Pavia 17
Nuova Sondrio 16
Vogherese 11
