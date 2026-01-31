Milan Futuro, Oddo: "Non è stata tra le migliori prestazioni: va bene, fa parte del percorso anche questo"

vedi letture

Il Milan Futuro non è riuscito a portarsi a casa la vittoria questo pomeriggio: 2-2 contro lo Scanzorosciate in trasferta dopo che al 7° minuto del primo tempo i rossoneri erano riusciti a portarsi avanti addirittura di due reti. Al termine della gara Massimo Oddo, tecnico della formazione milanista under 23, è intervenuto ai microfoni del club. Le sue dichiarazioni sulla partita finita in parità.

Come giudica questa rimonta subita?

"Siamo andati in difficoltà nettamente nel secondo tempo, non so per quale motivo: un po' di affanni e il campo era molto pesante. Sicuramente non è stata tra le migliori prestazioni: eravamo partiti bene ma dopo siamo andati un bel po' in difficoltà. Ma va bene, fa parte del percorso anche questo: ci sono delle giornate storte in cui al di là del risultato vogliamo esprimere un buon calcio, ma oggi nel secondo tempo soprattutto non ci siamo riusciti. Può capitare, andiamo avanti e continuiamo a lavorare"

Si è dato già delle spiegazioni?

"Non dobbiamo stare qui a cercare le motivazioni del perchè o del come sbagliamo una prestazione: si sbaglia, siamo giovanissimi e mettiamo in conto anche questi cali di concentrazione che si possono avere. A noi serve questo campionato per cercare di portare questi ragazzi a un livello superiore anche mentale: hanno bisogno anche di capire queste cose qui"