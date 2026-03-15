Milan Futuro, Oddo dopo la vittoria sull'Oltrepò: "Siamo stati bravi e concreti, successo voluto fortemente"

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A margine della vittoria del Milan Futuro contro l'Oltrepò, il tecnico rossonero Massimo Oddo è intervenuto così al termine della partita. Di seguito le sue considerazioni:

"Abbiamo fatto una buona partita con un buon approccio. Loro sono una squadra che ha fatto molto bene, con grande fisicità. Siamo stati bravi a giocare un bel secondo tempo, sfruttando poi l'occasione del gol, forse avremmo potuto fare di più ma siamo soddisfatti. Restiamo una squadra giovane e che può ancora migliorare, i ragazzi sono stati bravi a voler vincere fortemente questa partita".

SERIE D, GIRONE B - LA CLASSIFICA

Folgore Caratese 54

Milan Futuro 45

Villa Valle 44

Chievo Verona 43

Casatese Merate 43

Leon 42

Brusaporto 42

Scanzorosciate 39

Oltrepoò FBC 39

CiseranoBergamo 37

Caldiero Terme 36

Real Calepina 36

Castellanzese 35

Breno 30

Pavia 25

Varesina 24

Sondrio 22

Vogherese 11