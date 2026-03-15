Milan Futuro, Oddo dopo la vittoria sull'Oltrepò: "Siamo stati bravi e concreti, successo voluto fortemente"
A margine della vittoria del Milan Futuro contro l'Oltrepò, il tecnico rossonero Massimo Oddo è intervenuto così al termine della partita. Di seguito le sue considerazioni:
"Abbiamo fatto una buona partita con un buon approccio. Loro sono una squadra che ha fatto molto bene, con grande fisicità. Siamo stati bravi a giocare un bel secondo tempo, sfruttando poi l'occasione del gol, forse avremmo potuto fare di più ma siamo soddisfatti. Restiamo una squadra giovane e che può ancora migliorare, i ragazzi sono stati bravi a voler vincere fortemente questa partita".
SERIE D, GIRONE B - LA CLASSIFICA
Folgore Caratese 54
Milan Futuro 45
Villa Valle 44
Chievo Verona 43
Casatese Merate 43
Leon 42
Brusaporto 42
Scanzorosciate 39
Oltrepoò FBC 39
CiseranoBergamo 37
Caldiero Terme 36
Real Calepina 36
Castellanzese 35
Breno 30
Pavia 25
Varesina 24
Sondrio 22
Vogherese 11
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