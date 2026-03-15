Milan futuro, oggi pomeriggio si torna in campo: alle 14.30 la sfida all’Oltrepò

Milan futuro, oggi pomeriggio si torna in campo: alle 14.30 la sfida all’OltrepòMilanNews.it
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Oggi alle 07:24MILAN FUTURO
di Andrea La Manna

Questo pomeriggio i ragazzi di Mister Oddo scenderanno in campo questo pomeriggio alle ore 14:30 allo stadio Comunale San Contardo di Broni, per la sfida all'Oltrepò, squadra che milita all'ottavo posto a -5 punti dai rossoneri. Questa la classifica del girone b di Serie D.

SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA

Folgore Caratese 53
Casatese Merate 43
Villa Valle 43
Chievo Verona 43
Milan Futuro 42
Brusaporto 42
Leon 39
Oltrepò (-3) 37
Virtus Ciserano Bergamo 36
Scanzorosciate 36
Castellanzese 35
Caldiero Terme 35
Real Calepina 33
Breno 29
Varesina 24
Pavia 24
Nuova Sondrio 19
Vogherese (-6) 8