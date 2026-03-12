ufficiale
Pietro Avogadro firma il primo contratto da professionista, giocherà per Milan Futuro
MilanNews.it
Con una nota ufficiale, il Milan comunica che Pietro Avogadro, giovane attaccante rossonero cresciuto nel vivaio, ha firmato il primo contratto da professionista e farà parte di Milan Futuro.
Il comunicato - AC Milan comunica che Pietro Avogadro di Vigliano ha firmato il suo primo contratto da professionista. L'attaccante, classe 2009 e da dieci stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
MILAN FUTURO
