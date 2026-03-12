ufficiale

Pietro Avogadro firma il primo contratto da professionista, giocherà per Milan Futuro

Oggi alle 19:26MILAN FUTURO
di Andrea La Manna

Con una nota ufficiale, il Milan comunica che Pietro Avogadro, giovane attaccante rossonero cresciuto nel vivaio, ha firmato il primo contratto da professionista e farà parte di Milan Futuro.

Il comunicato - AC Milan comunica che Pietro Avogadro di Vigliano ha firmato il suo primo contratto da professionista. L'attaccante, classe 2009 e da dieci stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.