Milan Futuro, in campo domenica per la sfida all’Oltrepò: la classifica

Milan Futuro, in campo domenica per la sfida all’Oltrepò: la classifica MilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 07:36MILAN FUTURO
di Andrea La Manna

Dopo il buon pareggio casalingo per 1-1 contro la prima della classe, la Folgore Caratese, i ragazzi di Mister Oddo scenderanno in campo questa domenica alle ore 14:30 allo stadio Comunale San Contardo di Broni, per la sfida all'Oltrepò, squadra che milita all'ottavo posto a -5 punti dai rossoneri. Questa la classifica del girone b di Serie D.

SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA

Folgore Caratese 53
Casatese Merate 43
Villa Valle 43
Chievo Verona 43
Milan Futuro 42
Brusaporto 42
Leon 39
Oltrepò (-3) 37
Virtus Ciserano Bergamo 36
Scanzorosciate 36
Castellanzese 35
Caldiero Terme 35
Real Calepina 33
Breno 29
Varesina 24
Pavia 24
Nuova Sondrio 19
Vogherese (-6) 8