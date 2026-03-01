Torna il Milan Futuro: data e ora della sfida con la Folgore Caratese

di Manuel Del Vecchio

Dopo l’ottima vittoria esterna contro il Caldiero Terme, un netto e convincente 3-0, il Milan Futuro di mister Oddo affronterà la Folgore Caratese prima in classifica. L’appuntamento è per oggi, domenica 1 marzo 2026 alle 14.30 allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno.

SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 52
Casatese Merate 42
Milan Futuro 41
Brusaporto 41
Villa Valle 40
ChievoVerona 40
Leon 39
Virtus Ciserano Bergamo 36
Oltrepò 36
Caldiero Terme 35
Scanzorosciate 33
Castellanzese 32
Real Calepina 30
Breno 29
Varesina 23
Pavia 23
Nuova Sondrio 19
Vogherese 12