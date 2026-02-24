Moretto: "Kirovski scade a giugno ma l'intenzione è quella di proseguire. Le parti stanno già discutendo"

Il progetto di Milan Futuro, dopo una prima stagione non positiva dal punto di vista dei risultati ma che ha permesso la cosa più importante, ovvero la crescita di diversi giovani calciatori, continua anche quest'anno nella Serie D italiana. Uno dei protagonisti è Jovan Kirovski, ex calciatore americano e amico di Zlatan Ibrahimovic che, dalla passata stagione, ha assunto il ruolo di direttore sportivo di Milan Futuro. Oggi nel suo video YouTube, il giornalista Matteo Moretto fornisce indiscrezioni circa il futuro del dirigente.

L'indiscrezione di Moretto: "Voglio parlare di Jovan Kirovski, direttore dell'area tecnica del progetto Milan Futuro, che avrebbe un contratto in scadenza a giugno ma in realtà le parti stanno già discutendo per continuare insieme. Ci sono clausole e situazioni che legano Kirovski al Milan: l'intenzione è quella di proseguire insieme. La situazione contrattuale che sembrava un po' spinosa qualche mese fa, ancora da valutare e discutere, secondo quanto ci risulta si sta piano piano schiarendo. Le decisioni definitive arriveranno in Primavera: i dialoghi per continuare insieme proseguono positivamente"