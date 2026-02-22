Serie D, Caldiero Terme-Milan Futuro: le formazioni ufficiali

di Enrico Ferrazzi

Queste le formazioni ufficiali di Caldiero Terme-Milan Futuro, gara valida per la 25^ giornata di Serie D:

CALDIERO TERME: Zouaghi, Rugger, Retdji, Goglino, Liberati, Orfeini, Zanetti, Zazzi, Gentile, Zappa. A disp.: Masulà, Viviani, Furini, Zerbato, Mauri, Gecchele, Baldani, Giannini, Parisi. All.: Soave. 

MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaka, Sala, Eletu, Ossola, Sardo, Traoré, Magrassi. A disp.: Longoni, Tataglia, Pagliei, Menon, Colombo, Branca, Geroli, Domnitei, Lontani. All.: Oddo.  