Milan Futuro, sabato in campo contro il Breno: classifica e programma completo
MilanNews.it
Di seguito la classifica del Girone B di Serie D. Sabato 14 febbraio alle 14:30 Milan Futuro ospiterà il Breno. Scontro al vertice tra Folgore Caratese e Chievo Verona.
LA CLASSIFICA
Folgore Caratese 48 punti
Chievo 40
Casatese Merate 38
Brusaporto 38
Villa Valle 37
Caldiero Terme 35
Milan Futuro 35
Ciserano Bergamo 34
Leon 33
Oltrepò 32
Reael Calepina 30
Castellanzese 29
Scanzoroscaite 29
Breno 28
Varesina 21
Sondrio 19
Pavia 17
Vogherese 13
SERIE D GIRONE B, IL PROGRAMMA DELLA 24^ GIORNATA
Castellanzese-Villa Valle
Vogherese-Varesina
Castese Merate-Real Calepina
Ciserano Bergamo-Oltrepò
Leon-Sondrio
Chievo Verona-Folgore Caratese
Milan-Breno
Scanzorosicate-Caldiero Terme
Pavia-Brusaporto
