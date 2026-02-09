Milan Futuro settimo in Serie D: classifica aggiornata e prossimo turno di campionato

Oggi alle 07:30
di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica del Girone B di Serie D aggiornata in seguito ai risultati del weekend, che hanno visto il Milan Futuro cadere in casa contro il Ciserano Bergamo: 

Folore Caratese 48 punti
Chievo 40
Casatese Merate 38
Brusaporto 38
Villa Valle 37
Caldiero Terme 35
Milan Futuro 35
Ciserano Bergamo 34
Leon 33
Oltrepò 32
Reael Calepina 30
Castellanzese 29
Scanzoroscaite 29
Breno 28
Varesina 21
Sondrio 19
Pavia 17
Vogherese 13

SERIE D GIRONE B, IL PROGRAMMA DELLA 24^ GIORNATA

Castellanzese-Villa Valle
Vogherese-Varesina
Castese Merate-Real Calepina
Ciserano Bergamo-Oltrepò
Leon-Sondrio
Chievo-Folgore Caratese
Scanzorosciate-Caldiero
Pavia-Brusaporto
Milan Futuro-Breno