Serie D, Girone B: le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Virtus Ciserano
Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Ciserano Bergamo, sfida valida per la 23esima giornata del campionato di Serie D, girone B.
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Borsani; Sala, Eletu, Sardo; Ossola, Asanji, Traore. A disposizione: Longoni, karaca, Pagliei, Dalpiaz, Geroli, Branca, Zaramella, Magrassi, Pandolfi. Allenatore: Massimo Oddo
VIRTUS CISERANO: Cavalieri, De Felice, Caccia, Manzi, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Costa, Lozza, Marin, Viscardi. A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Bottani, Braiotta, Rbouhi, Ventura, Benti, Ferrario. Allenatore: Nicola Valenti
Arbitro: Alessandro Dallagà
