Serie D, Girone B: le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Virtus Ciserano

Serie D, Girone B: le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Virtus Ciserano MilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 14:12MILAN FUTURO
di Andrea La Manna

Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Ciserano Bergamo, sfida valida per la 23esima giornata del campionato di Serie D, girone B. 

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Borsani; Sala, Eletu, Sardo; Ossola, Asanji, Traore. A disposizione: Longoni, karaca, Pagliei, Dalpiaz, Geroli, Branca, Zaramella, Magrassi, Pandolfi. Allenatore: Massimo Oddo 

VIRTUS CISERANO: Cavalieri,  De Felice, Caccia, Manzi, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Costa, Lozza, Marin, Viscardi. A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Bottani, Braiotta, Rbouhi, Ventura, Benti, Ferrario. Allenatore: Nicola Valenti 

Arbitro: Alessandro Dallagà