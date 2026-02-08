Serie D, Girone B: la classifica aggiornata dopo la sconfitta di Milan Futuro

di Lorenzo De Angelis

La classifica di Serie D, Girone B, aggiornata dopo la sconfitta di Milan Futuro contro la Virtus Cisarano: 

Folore Caratese 48 punti
Brusaporto 40
Chievo 40
Casatese Merate 38
Villa Valle 37
Caldiero Terme 35
Milan Futuro 35
Ciserano Bergamo 34
Oltrepò 33
Leon 31
Reael Calepina 30
Castellanzese 29
Scanzoroscaite 29
Breno 28
Varesina 20
Sondrio 19
Pavia 17
Vogherese 13