Serie D, Girone B: la classifica aggiornata dopo la sconfitta di Milan Futuro
MilanNews.it
La classifica di Serie D, Girone B, aggiornata dopo la sconfitta di Milan Futuro contro la Virtus Cisarano:
Folore Caratese 48 punti
Brusaporto 40
Chievo 40
Casatese Merate 38
Villa Valle 37
Caldiero Terme 35
Milan Futuro 35
Ciserano Bergamo 34
Oltrepò 33
Leon 31
Reael Calepina 30
Castellanzese 29
Scanzoroscaite 29
Breno 28
Varesina 20
Sondrio 19
Pavia 17
Vogherese 13
Pubblicità
MILAN FUTURO
Le più lette
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Talarico (CorSport): "Vi racconto chi è Cissè. Il Milan ha fatto un gran bell'affare"
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com