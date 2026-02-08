MN - Oddo ammette: "Il nostro percorso fatto di difficoltà, ma è normale. La crescita dei ragazzi il valore fondamentale"

Massimo Oddo, allenatore di Milan Futuro è intervenuto così in esclusiva per MilanNews.it dopo la sconfitta odierna contro il Virtus Ciserano. Il tecnico rossonero non fa drammi, analizzando in maniera lucida il momento e percorso della squadra. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Sul rendimento della squadra

"E' un percorso fatto di alti e bassi, lo sappiamo ed è la normalità. Alleno un gruppo molto giovane, che deve abituarsi a sfidare avversari più preparati fisicamente, sono delle difficoltà che fanno parte di un momento di crescita. Al di là dei risultati, che sono relativi, la crescita dei ragazzi va avanti e andrà così fino alla fine del campionato".

In cosa la squadra dovrà prepararsi maggiormente?

"Al confronto col calcio degli adulti. Questo sport a livello giovanile o di Primavera è diverso da quello degli adulti, dei grandi diciamo. Non solo a livello di valori tecnici, ma anche per altri aspetti che con i ragazzi di pari età non riscontri. Ci sono tanti ostacoli diversi da considerare e da migliorare".