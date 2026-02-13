Milan Futuro domani in campo: la classifica del girone B di Serie D

© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 07:50MILAN FUTURO
di Francesco Finulli

Di seguito la classifica del Girone B di Serie D. Domani, sabato 14 febbraio, alle 14:30 il Milan Futuro ospiterà il Breno. Da segnalare nello stesso turno anche lo sontro al vertice tra Folgore Caratese e Chievo Verona.

LA CLASSIFICA

Folgore Caratese 48 punti
Chievo 40
Casatese Merate 38
Brusaporto 38
Villa Valle 37
Caldiero Terme 35
Milan Futuro 35
Ciserano Bergamo 34
Leon 33
Oltrepò 32
Reael Calepina 30
Castellanzese 29
Scanzoroscaite 29
Breno 28
Varesina 21
Sondrio 19
Pavia 17
Vogherese 13

SERIE D GIRONE B, IL PROGRAMMA DELLA 24^ GIORNATA

Castellanzese-Villa Valle
Vogherese-Varesina
Castese Merate-Real Calepina
Ciserano Bergamo-Oltrepò
Leon-Sondrio
Chievo Verona-Folgore Caratese 
Milan-Breno
Scanzorosicate-Caldiero Terme 
Pavia-Brusaporto 