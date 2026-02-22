Serie D, Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3 a fine tempo: in gol Magrassi, Chaka Traoré e Sala

di Enrico Ferrazzi

Il Milan Futuro di Massimo Oddo è avanti di tre gol al termine del primo tempo della gara in casa del Caldiero Terme valida per la 25^ giornata di Serie D: rossoneri in vantaggio all'8' con Magrassi, il raddoppio è arrivato al 19' con Chaka Traoré su rigore conquistato dallo stesso attaccante milanista, mentre la terza rete è stata segnata da Sala al 30'. 

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre: 

CALDIERO TERME: Zouaghi; Petdji, Gentile, Ruggeri; Zappa, Liberati, Locati, Zazzi, Zanetti; Goglino, Orfeini.  (A disp.: Malusa; Viviani, Furini, Baldani, Gecchele, Giannini, Parisi, Zerbato, Mauri)  All. Cristian Soave

MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca; Sala (c), Eletu; Ossola, Sardo, Traore; Magrassi.  (A disp.: Longoni; Colombo, Pagliei, Menon, Tartaglia; Branca, Geroli; Domnitei, Lontani)  All. Massimo Oddo.