Milan Futuro-Breno, le formazioni ufficiali: Torriani titolare
MilanNews.it
Ventiquattresima giornata di Serie D, girone B, per il Milan Futuro che scende in campo in casa contro il Breno per provare a ritrovare una vittoria che manca da tre gare: negli ultimi impegni infatti sono arrivate una sconfitta, un pareggio e un'altra sconfitta. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida che comincerà alle 14.30.
MILAN FUTURO (3-5-2): Torriani; Karaca, Vladimirov, Zukic; Cappelletti, Eletu, Sala, Sardo, Ossola; Traorè, Asanji
