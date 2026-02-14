Milan Futuro-Breno, le formazioni ufficiali: Torriani titolare

Ventiquattresima giornata di Serie D, girone B, per il Milan Futuro che scende in campo in casa contro il Breno per provare a ritrovare una vittoria che manca da tre gare: negli ultimi impegni infatti sono arrivate una sconfitta, un pareggio e un'altra sconfitta. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida che comincerà alle 14.30.

MILAN FUTURO (3-5-2): Torriani; Karaca, Vladimirov, Zukic; Cappelletti, Eletu, Sala, Sardo, Ossola; Traorè, Asanji